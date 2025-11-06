Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

3 хоррора для похудения, которые сожгут столько же калорий, как и тренировка: не верите? Так говорят ученые!

Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

Спецвыпуски многих сбивают с толку: вот сколько всего серий в «Ванпанчмене» – посчитали вместе с 3-м сезоном

«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

Вот это поворот: фанаты нашли Ленина и Сталина в мультфильме «Сезон охоты» — и уверены, что это история создания СССР