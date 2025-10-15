Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 1931 в Москве
15 октября 2025
Расписание сеансов Дракула, 15 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D
13:25
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
«Ща вернусь»: нейросеть придумала сценарий для «русского Терминатора» и получилось шикарно — Козловский и Снигирь в главных ролях
От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек
Где родители Маши и почему они не ищут дочь: фанаты «Маши и Медведя» придумали пять безумных теорий
Когда от Конан Дойля с Агатой Кристи уже тошнит: вот 3 недооцененных детектива XXI века не хуже экранизаций классиков
Сейчас о нем не вспоминают и в праздники, зато 60 лет назад недооцененный фильм Ролана Быкова установил уникальный кинорекорд
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667