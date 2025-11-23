Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Драйв Расписание сеансов Драйв, 2011 в Москве 23 ноября 2025

Расписание сеансов Драйв, 23 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 пт 21 вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драйв»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
12:00 от 250 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:05 от 430 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное
Семейка Аддамс в гостях у Пеннивайза: в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу — Тим Бертон оставил их на самом видном месте
Почему Т-800 пожертвовал собой, выбрав самоуничтожение? Объясняем финал «Терминатора 2», который миллионы фанатов поняли не сразу
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче
«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
Всем — даже «Мстителям» — стоит брать пример: 20 лет назад вышел фильм Сэма Рэйми, который до сих пор никто не превзошел
Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше