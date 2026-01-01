Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Драйв Расписание сеансов Драйв, 2011 в Москве 16 января 2026

Расписание сеансов Драйв, 16 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 16 вт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драйв»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:50 от 280 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Такой подлянки от Омера я не ожидала: смотрю новые серии «Клюквенного щербета» и диву даюсь — что вообще происходит?
Если «Fallout» захватил с головой, вот еще 5 сериалов с той же атмосферой: от такого постапокалипсиса и смешно, и плакать хочется
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год
«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе
«Для меня он лучше "Иронии судьбы"»: как в СССР «Старый Новый год» с Евстигнеевым снимали – истерика из-за колбасы и зима летом
Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось
Король ужасов, детективов и… гангстеров? В этих трех фильмах по Кингу – ни грамма мистики с хоррором, но пугают похлеще, чем «Оно»
Вы теперь – Горбатый! Или все-таки Жеглов? Четкий ответ даст наш тест на 6 вопросов – кто вы из «Место встречи изменить нельзя»?
В России сняли «Игру в кальмара» еще в 2015-м: решила включить одну серию — «и пошло-поехало» (понятно, за что 7,5 балла)
Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром
Сам Король проклятий ногу сломит: 3 сезон «Магической битвы» так и не решил главную проблему манги – тайтл спасет лишь чудо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше