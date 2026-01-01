Такой подлянки от Омера я не ожидала: смотрю новые серии «Клюквенного щербета» и диву даюсь — что вообще происходит?

Если «Fallout» захватил с головой, вот еще 5 сериалов с той же атмосферой: от такого постапокалипсиса и смешно, и плакать хочется

«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год

«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе

«Для меня он лучше "Иронии судьбы"»: как в СССР «Старый Новый год» с Евстигнеевым снимали – истерика из-за колбасы и зима летом

Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось

Король ужасов, детективов и… гангстеров? В этих трех фильмах по Кингу – ни грамма мистики с хоррором, но пугают похлеще, чем «Оно»

Вы теперь – Горбатый! Или все-таки Жеглов? Четкий ответ даст наш тест на 6 вопросов – кто вы из «Место встречи изменить нельзя»?

В России сняли «Игру в кальмара» еще в 2015-м: решила включить одну серию — «и пошло-поехало» (понятно, за что 7,5 балла)

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром