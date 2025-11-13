«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб

Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось

Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду — и до сих пор стоит в Эстонии

«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

Перед осенним «сумеречным забегом»: в фильмах про Беллу и Эдварда было море отличий от книг — и вот каких

Джин-Ву ушел на перерыв: все, что известно про 3-й сезон «Поднятия уровня» со слов создателей

Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь

Тест для продвинутых любителей кино СССР: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с очередью