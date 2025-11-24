«У него 0% "свежести" на Rotten Tomatoes»: Эль Фаннинг раскритиковала фильм Кончаловского — считает его худшим

Пандора ближе, чем кажется: раскрыты локации съемок «Аватара 3», который выйдет уже в декабре-2025 — вот где снимали шедевр Кэмерона

Вслед за «Ван-Пис» и «Блич»: еще одно культовое японское аниме получит фильм с живыми актерами

Ричи и французы вас не обломают: три комедии на вечер выходного, которые еще никогда не подводили

«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии

Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой

«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет