86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета

Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности

6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть?

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею