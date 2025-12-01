Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале

Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла

Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график

Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»

«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»

Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась

230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд