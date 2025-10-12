7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны

«В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову

5 зарубежных военных фильмов, которые стали хитами уже после самой первой сцены: эти кадры не могут забыть зрители

3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца

Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче

«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день

«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики