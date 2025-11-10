5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится

Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне

Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал

Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры

«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира

«Ожидаешь крутой игры – и получаешь»: этот сериал с Меньшиковым многие пропустили, а зря – микс «Берегись автомобиля» и «Слова пацана»

«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами

«Франкенштейн» хорош, но не идеален: зрители выбрали лучший фильм Гильермо дель Торо – он один набрал 98 баллов из 100

Олегу Меньшикову – 65! Чем не повод проверить, все ли вы помните о Костике и других героях «Покровских ворот»? (тест)

«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»