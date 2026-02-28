16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж

Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека

Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»

Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)

Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)