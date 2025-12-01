Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
Расписание сеансов Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни, 2010 в Москве
13 декабря 2025
Расписание сеансов Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни, 13 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
сб
13
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГЭС-2 Кино
Москва, Болотная наб., 15
2D, SUB
16:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Секунды в финале 2 сезона — и столько слухов: теперь точно известно, кого сыграет Ева Грин в «Уэнсдей», и фанаты не угадали
Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все
Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3»
Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей
Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова
«Попытка срубить бабок»: первый тизер перезапуска «Клиники» вызвал у фанатов странные чувства — опасений стало еще больше
У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо
«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)
«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему
Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)
Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667