Фильмы
Шоссе в никуда
Расписание сеансов Шоссе в никуда, 1997 в Москве
21 августа 2025
Расписание сеансов Шоссе в никуда, 21 августа 2025 в Москве
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)
Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали
«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
