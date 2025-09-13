В СССР сняли свой «Интерстеллар» за 34 года до Нолана — но мало кто знает про этот фильм

Этот кадр в «Унесённых призраками» заметили единицы: Миядзаки спрятал там «пасхалку» только для фанатов

Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша

«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю

«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала

Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)

Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков