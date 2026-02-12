После выхода этого фильма стало очевидно — дни фэнтези-саги «Властелин колец» сочтены: это предсказывали еще 25 лет назад

Больше не жду новый сезон «Невского», потому что нашла эти детективы: герои не хуже Семенова, а сюжет впечатляющий

Самая ожидаемая новинка Netflix с Брэдом Питтом: буду смотреть ради Тарантино — вот что уже известно

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов

Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Исправил главную ошибку Лукаса: режиссер «Невского» спас от провала в России «Звездные войны 3»

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?