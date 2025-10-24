Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ

Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели

Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8

Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»

Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий

Кобзона в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» помнят многие: а спорим, вы не замечали 6 других музыкантов в кино СССР? (фото)

«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb

Netflix закинул удочку и зрители клюнули: у фанатов «Игры в кальмара» общий сбор — фильм о выживании стремительно набирает популярность

Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год

Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го