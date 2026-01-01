Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце

«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»

Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам

Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда

Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис

Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе