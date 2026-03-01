«Метод» — лишь вершина айсберга: 5 российских сериалов, где преступления раскрывают с помощью интуиции, науки и сверхспособностей

98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)

Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину