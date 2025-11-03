Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе

Обожаете аниме от Миядзаки? Вот еще три проекта в том же духе, но снятых не на студии Ghibli

Это что, новая версия «Игры в кальмара»? Новый аргентинский сериал начинается с борьбы за миллиарды, а оборачивается попыткой выжить

Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана

До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном

Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят

Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам

«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х