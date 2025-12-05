Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда

Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»

Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет

Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)