Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду — и до сих пор стоит в Эстонии

Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум

Кто назвал Тосю лишней — тот просто не понял фильм: объясняем, зачем в «Москве слезам не верит» была третья подруга

«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»

Перед осенним «сумеречным забегом»: в фильмах про Беллу и Эдварда было море отличий от книг — и вот каких

Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь

Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы