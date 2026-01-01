Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд

Увидела главных актеров и поняла — этот турецкий сериал я точно буду смотреть: одна из самых жарких новинок 2026 года

Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ

Этот турецкий сериал взял «Эмми» и покорил Европу в тот же день — даже «Великолепный век» так не смог: вы могли его пропустить

В СССР этот фильм сочли «пошлым» и хотели стереть навсегда — спасло неожиданное вмешательство геологов

Раневская считала, что Буратино – это Горький: но создатель «намекал» на другую личность – тоже был «длинным и деревянным»

Мы 20 лет верили не тому герою: Нео никогда не был Избранным в «Матрице» — вдумайтесь в пророчество, и все встанет на место

9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix

HBO возвращает «Эйфорию», но зрители спорят, во что она превратилась — уже известна точная дата выхода 3-го сезона

Угадать советский фильм по стоп-кадру – прошлый век: взгляните на фрагменты афиш – и попробуйте не ошибиться (тест)