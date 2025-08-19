«Чужой: Земля» вернул ксеноморфа в игру: зрители в панике ищут, где смотреть, но мы знаем, какой сайт включить

У самого кассового фильма о зомби всех времен появится сиквел: главный вопрос — сыграет ли там Брэд Питт

Волосы дыбом от этой жуткой теории, но все будто сходится: фанаты заподозрили милую Фиону в каннибализме

Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало

Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)

Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми

«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше

В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной

«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах

«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться