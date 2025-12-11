Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть

«Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит

«Дочь решит стать человеком, чтобы понравиться Чамингу»: фанаты выкатили самую дерзкую теорию к выходу «Шрека 5»

«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино

Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен

«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест)

От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»

«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно

«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли