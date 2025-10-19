«Ща вернусь»: нейросеть придумала сценарий для «русского Терминатора» и получилось шикарно — Козловский и Снигирь в главных ролях

Не просто финал, а новая глава: чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле и почему это ещё не конец

Нашли для вас сериалы, которые смотрятся на одном дыхании — и вы точно удивитесь, что их не замечали раньше

Лучшее аниме нулевых – вовсе не «Унесенные призраками»: но про этот шедевр Сатоси Кона в России помнят лишь настоящие отаку

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым

Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Сейчас о нем не вспоминают и в праздники, зато 60 лет назад недооцененный фильм Ролана Быкова установил уникальный кинорекорд

«Бомж одет дороже, чем я»: вышло всего 3 серии «Камбэка» с Петровым, но ляпов хватит на весь сезон (есть даже «машина времени»!)

Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?