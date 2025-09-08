Дочь пропала, прошло 7 лет и вдруг ее голос в трубке: «Безымянные» — 6 серий, которые цепляют сильнее, чем «Бумажный дом»

Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)

Тут и Сухов, и Саахов, и Володька, который усы сбрил — этот тест покажет, кто вырос на советском кино

Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано

Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском

Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести

Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили

Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода

«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино