Киноафиша
Фильмы
Пять сантиметров в секунду
Расписание сеансов Пять сантиметров в секунду, 2007 в Москве
27 октября 2025
Расписание сеансов Пять сантиметров в секунду, 27 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
сб
25
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пять сантиметров в секунду»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
13:00
от 180 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
12:45
от 170 ₽
