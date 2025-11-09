Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет

Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»

Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году

С мужским гаремом и танцем волосатого живота: что если бы Сулеймана привезли в дворец Хюррем — трейлер «Великолепного века» от ИИ

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

Актер из «Шестого чувства» рассказал, как ему работалось с Брюсом Уиллисом — самое милое воспоминание с фильмом не связано

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания

Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен