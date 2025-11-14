Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени

Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы

«Покойная», свободная, несчастная: в «Шерлоке» с Камбербэтчем так и не прояснили судьбу Ирен Адлер – зато в книгах все было иначе

В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»

Из «Мстителей: Финал» вырезали фантастически жестокую сцену убийства Капитана Америки: фильм бы точно превратился в «18+» (фото)

Вин Дизель снялся в «5 элементе», а россияне и не заметили? Опровергаем самый популярный миф о шедевре Бессона

Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)

«Я заблокирован»: какой пароль был у Ирен Адлер в «Шерлоке» – и почему вы многое потеряли, глянув эту серию в дубляже

Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк