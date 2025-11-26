Меню
Фильмы
Пять сантиметров в секунду
Расписание сеансов Пять сантиметров в секунду, 2007 в Москве
26 ноября 2025
Расписание сеансов Пять сантиметров в секунду, 26 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Завтра
19
чт
20
пн
24
ср
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пять сантиметров в секунду»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
15:50
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
20:05
от 250 ₽
