Пять сантиметров в секунду
Расписание сеансов Пять сантиметров в секунду, 2007 в Москве
2 января 2026
Расписание сеансов Пять сантиметров в секунду, 2 января 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
пт
26
ср
31
пт
2
сб
3
пн
5
ср
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пять сантиметров в секунду»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
22:45
от 740 ₽
