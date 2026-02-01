Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»

Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров

Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо»

Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике

Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»

Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте

В 2025-м россияне чаще всего смотрели 3 аниме: «Поднятие уровня» было №1, а вот кто еще оказался в топе