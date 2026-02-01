Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Любить Расписание сеансов Любить, 1968 в Москве 21 февраля 2026

Расписание сеансов Любить, 21 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 чт 19 сб 21 вс 22 пн 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Любить»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
19:50 от 700 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита
Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест)
Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»
Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)
Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить
Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским
Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике
Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте
Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше