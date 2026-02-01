Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Любить Расписание сеансов Любить, 1968 в Москве 22 февраля 2026

Расписание сеансов Любить, 22 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 вс 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Любить»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
11:30 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Более 1 млрд зрителей: эти 3 российских фильма точно станут культовыми — если не смотрели, то пора
Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем
Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах
Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?
Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении
В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)
Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить
Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0
Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов
За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать
Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше