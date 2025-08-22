Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Жить своей жизнью
Расписание сеансов Жить своей жизнью, 1962 в Москве
22 августа 2025
Расписание сеансов Жить своей жизнью, 22 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Завтра
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Жить своей жизнью»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D, SUB
13:00
от 230 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Любовница на полставки: какую фатальную ошибку допустила Надя Шевелева в «Иронии судьбы»
А он, оказывается, совсем не добрый дедушка: злые поступки Гэндальфа, о которых молчат фанаты «Властелина колец»
Кто умер, кто спасся, а кто остался на острове: чем на самом деле закончился «Остаться в живых»
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667