От Парижа до Токио: как мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стал настолько популярным

Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза

Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»

Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе