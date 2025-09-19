«Однорукий Рэмбо», новая Юля и полная каша: за что зрители успели невзлюбить «Стражника 2» на НТВ

«Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного

Если в «Невском» ищут бандитов, то в Корее — духов: почему «Призрачный детектив» цепляет сильнее, хотя вайб почти одинаковый

«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)

А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло

Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят

Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор

«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года

Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT

Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes