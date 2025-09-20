К экранам прильнули 400 000 000 человек: «А зори здесь тихие» в Китае превратили в 20-серийный шедевр и не ошиблись

«Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного

Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства

«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)

Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор

«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки

«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года

Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят

«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн

Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes