Если в «Невском» ищут бандитов, то в Корее — духов: почему «Призрачный детектив» цепляет сильнее, хотя вайб почти одинаковый

А-а-а-а! Вот и новый хит из Турции — этот сериал уже обогнал мелодраму с Эргенчем и не собирается останавливаться

«Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного

Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes

«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн

Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят

Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)

Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT

Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор