Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Трон: Наследие
Расписание сеансов Трон: Наследие, 2010 в Москве
28 сентября 2025
Расписание сеансов Трон: Наследие, 28 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
24
Завтра
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Наследие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
14:55
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Думаете, боятся только огня и света? А вот и нет: почему во «Властелине колец» назгулы дрожали перед водой
Collider составил список из 10 недооцененных фильмов ужасов: в 2000-е умели по-настоящему пугать
Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали
Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории
Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1
Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие
Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное
Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода
«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался
Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах
В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667