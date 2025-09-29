Думаете, боятся только огня и света? А вот и нет: почему во «Властелине колец» назгулы дрожали перед водой

«Долгая прогулка» потеряла Темного человека, Скрамма и любовь Рэя: как Лоуренс изменил книгу Кинга

20 000 000 зрителей посмотрели и сказали, что «это 10 из 10» : почему сериал «Западное крыло» заслужил рекордные 26 «Эмми» и любовь президентов США

Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста