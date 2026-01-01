Меню
Итоги года
Фильмы
Леди исчезает
Расписание сеансов Леди исчезает, 1938 в Москве
14 января 2026
Расписание сеансов Леди исчезает, 14 января 2026 в Москве
О фильме
ср
14
Как купить билеты на сеанс фильма «Леди исчезает»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Мир Искусства
Менделеевская
2D
20:00
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Супергерой под прикрытием: Marvel запускает сериал «Чудо-человек» про актёра со скрытыми способностями
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой
Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»
5 сериалов рекомендует сам Хабенский: любителям мрачняка в духе «Метода» зайдет – у каждого оценка 8.6+ на IMDb
Этот фильм по сборам утер нос «Холопу»: заработал 3 млрд рублей за 5 дней – круче него только первый «Чебурашка»
Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам
Этому фильму СССР россияне до сих пор ставят 8.2: а Гундарева его невзлюбила – называла «шоколадно-мармеладным тортом»
У «Белого лотоса» точно будет 4-й сезон: каст и сюжет держат в секрете, а вот локация известна – ночь там обойдется в полмиллиона рублей
Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года
Разочарованы финалом «Очень странных дел»? А ведь у Оди все могло сложиться иначе – но шоураннеры сочли концовку «натянутой»
