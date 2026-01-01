Меню
Киноафиша Фильмы Грязные танцы Расписание сеансов Грязные танцы, 1987 в Москве 7 марта 2026

Расписание сеансов Грязные танцы, 7 марта 2026 в Москве

Вся информация о фильме
сб 7
Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные танцы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
15:20 от 1100 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
15:20 от 600 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:20 от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
15:20 от 610 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
15:20 от 660 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:20 от 1800 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:20 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
15:20 от 640 ₽
