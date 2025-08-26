100% турецкий сериал по атмосфере: 7 причин пересмотреть «Принцессу хлопковых полей» с Мехметом Гюнсюром, где он уже похож на шехзаде

На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них

Датчане против шведов, закон против хаоса: «Пограничник» — 7 реально смешных серий про копов, которым пора бы уволиться

«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне

Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел

Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли

175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами