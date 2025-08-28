Без драмы, истерик и семейных интриг: эти 4 легких турецких сериала идеальны для просмотра в последний месяц лета

Как «Белый лотос» только мрачнее: до премьеры «Эдема» остались считанные дни

Почему инвалидка Бывалого из «Операции Ы» имела номер ББТ 75-21? Без бутылки не разобраться — буквально

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает

Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму