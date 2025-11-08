«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)

Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты

Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?

Произнес две фразы и растворился как дым: в «Узнике Азкабана» появился герой, которого не было в книгах – и о его судьбе фанаты спорят до сих пор

Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры

«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?

Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ: а дальше – вспомните 5 фильмов СССР по описанию профессии героя (тест)

Хит Кэмерона из 90-х мог стать франшизой — собрал в прокате больше «Терминатора»: но идею продолжения зарубили на корню

«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно

До «Интерстеллара» был он: блокбастер СССР с оценкой 7.2 научил Голливуд делать фантастику – даже Лукас глянул и снял «Звездные войны»