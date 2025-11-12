Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?

Американцы в бешенстве: Netflix сделал из главного хоррора года «Монстра: история Эда Гина» сказку о добре и морали

Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному

Произнес две фразы и растворился как дым: в «Узнике Азкабана» появился герой, которого не было в книгах – и о его судьбе фанаты спорят до сих пор

Эта деталь из «Уэнсдэй» напрямую вдохновлена Стивеном Кингом — фанаты «Оно» догадаются, о чем речь

Почему Кольцо Всевластия во «Властелине» не правило всеми: Саурону и до потери украшения не поддались эльфы, люди, гномы

До «Интерстеллара» был он: блокбастер СССР с оценкой 7.2 научил Голливуд делать фантастику – даже Лукас глянул и снял «Звездные войны»

Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры

Плохие новости для фанатов «Трассы»: второй сезон придется ждать еще очень долго

«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?