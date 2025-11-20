1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон

«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова

Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени

«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

Этот ляп в «Простоквашино» замечают только любители авто: присмотритесь к «Запорожцу» – увидели кое-что странное? (фото)

Жанр не любит, но «это другое»: ДиКаприо выбрал любимый фильм у Нолана — и внезапно это не «Начало» и не «Интерстеллар»

«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский

Фанатам фильма со Шварцем просмотр запрещен: Яутжа в новом «Хищнике» впервые станет слепым как крот – будет похоже на «Сорвиголову»

Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь