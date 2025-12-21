Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма

5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»

Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик

Тест покажет, разбираетесь ли вы в деликатесах из кино СССР: вспомните, что ели герои 5 культовых фильмов

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала

Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу