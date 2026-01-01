Когда выйдет «Дубровский. Русский Зорро»: эта премьера 2026 года странная даже для канала ТВ-3

Ужины в большом зале Хогвартса звезды фильмов про Гарри Поттера вспоминали с ужасом: протухшее мясо и запах как из мусорки

Вернется ли «Клюквенный щербет» после каникул: будущее сериала под угрозой из-за скандала с Фатихом

От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии

Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой»

Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков

Что с Оди? Где Вики? Финал «Очень странных дел» оставил 6 важнейших вопросов – отвечаем на каждый из них (спойлер: вам не понравится)

Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»

Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно

Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»